Депутат Ружицкий проверил готовность новой поликлиники в Люберцах

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Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» проверил готовность новой взрослой поликлиники в Люберцах на ул. Ларюшина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену, учреждение будет обслуживать взрослое население. В настоящее время проводится подбор медперсонала.

«В помещениях уже провели отделочные работы, установили новое оборудование, завезли мебель. Обустроили кабинеты терапевтов и профильных специалистов — хирурга, отоларинголога, офтальмолога. Также в поликлинике есть массажный, процедурный и прививочный кабинеты, УЗИ. В холлах предусмотрена удобная визуальная навигация, которая поможет легко ориентироваться в учреждении», — рассказал Владимир Ружицкий.

Он также добавил, что летом в микрорайоне «Жулебино парк» открылась детская поликлиника, обслуживающая шесть педиатрических участков.

«Новые объекты позволяют в полной мере обеспечить медицинскими услугами жителей одного из густонаселенных микрорайонов Люберец», — добавил Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.