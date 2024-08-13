Депутат Мособлдумы проверил ход ремонтных работ в стоматологии Люберец

«Совместно с муниципальным депутатом, главврачом стоматологической поликлиники Люберец Романом Антоненковым проверили ход ремонта в помещениях, а также те кабинеты, где ремонтные работы уже завершены. Кроме того, осмотрели новое оборудование, которое призвано оптимизировать работу поликлиники», — рассказал Игорь Коханый.

Он отметил, что за последние годы количество врачебных кресел выросло почти вдвое, а значит, выросло и количество оказанных медицинских услуг населению. Также было открыто детское отделение стоматологической помощи.

Нареканий от жителей на деятельность поликлиники нет.

Напомним, что ранее глава Люберец Владимир Волков проверил ход ремонта кабинета для нового рентген-аппарата в Центральном поликлиническом отделении у Вечного огня в Люберцах. В ходе проверки он подчеркнул, что в текущем году в медицинских учреждениях Люберец обновят 349 единиц оборудования — 91 из них уже получена и введена в эксплуатацию.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.