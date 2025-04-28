Депутат Мособлдумы посетил Детский медицинский центр им Л. М. Рошаля

Депутат Московской областной Думы Роман Володин и руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов посетили Детский медицинский центр имени Л. М. Рошаля с важной миссией, передает пресс-служба партии.

Сторонница партии «Единая Россия», мама четверых детей Марина Александровна передала через депутатов в центр большую партию подгузников для малышей, проходящих лечение в областном центре.

«Этот жест поддержки стал символом заботы о самых маленьких пациентах и внимания к их нуждам», — следует из сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.