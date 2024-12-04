Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов в рамках депутатской деятельности посетил Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске, сообщила РИАМО пресс-служба парламентария.

Центр был открыт 22 августа 2024 года. ДКЦ им. Л. М. Рошаля был построен при поддержке президента в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Парламентарий отметил, что это флагманский проект для Московской области. В ходе визита главный врач ДКЦ им Л. М. Рошаля рассказала о жизни учреждения детского здравоохранения: открыто 28 различных направлений, рассчитан на прием 15-ти тысяч детей в год для лечения в стационарных условиях.

Сергей Маликов добавил, что Московская область может стать мировым центром притяжения детского здравоохранения.

«Здесь есть все: 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных, 4отделения реанимации на 48 коек. Применяется искусственный интеллект в роботической хирургии. Есть направления, которых нет нигде в России, а только представлены здесь, в ДКЦ им. Л. И. Рошаля», — сказал депутат.

Парламентарий Маликов акцентирует внимание на то, что оперативность играет самую важную роль в работе врача.

«Если же вопрос касается жизни и здоровья детей, то здесь „игра“ на считанные секунды. Хочу отметить, что у центра есть вертолетная площадка для санитарной авиации. Оперативность — самое ключевое и важное в работе врача, а возможность оперативной госпитализации из далеких уголков Подмосковья поможет спасти огромное количество жизни детей», — заключил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.