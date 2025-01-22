Депутат Госдумы озвучил проблему нехватки кадаверного материала в медвузах

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин озвучил проблему нехватки кадаверного материала в медицинских вузах, отметив его важность для обучения будущих медицинских работников, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

С насущным вопросом к парламентарию обратился заведующий отделением медицинского центра города Электросталь Роман Бобылев в декабре прошлого года во время приема в Общественной региональной приемной партии «Единая Россия».

В большинстве высших учебных заведений вынуждены использовать синтетические аналоги. Во время обсуждения законопроекта «Об образовании» в части повышения качества медицинского образования этот вопрос стал одним из основных в подготовке законопроекта ко второму чтению, которое запланировано на середину февраля.

«Комплектация медицинских учебных учреждений кадаверным материаломдавно закончилась: у одних вузов это произошло пять лет назад, а у других — более 10 лет. Манекены и электронные столы — важны, но обучение хирургов и преподавание анатомии без использования кадаверного материала неправильно», — отметил Геннадий Панин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.