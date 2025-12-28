Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил за ограничение рекламы безрецептурных лекарственных препаратов на телевидении и в СМИ, сообщает ТАСС .

По его мнению, такая реклама активно провоцирует население к самолечению, что часто приводит к переходу болезней в хроническую форму и серьезным осложнениям.

Леонов отметил, что рекламные ролики, обещающие быстрое решение проблем вроде головной боли или кашля, формируют у людей ложное представление, что можно обойтись без врачебной консультации. Он также связал эту проблему с ростом обращений в частные клиники за платными консультациями.

В качестве решения депутат видит не только регулирование рекламы, но и повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи в поликлиниках.

Ранее фракция ЛДПР уже вносила соответствующую законодательную инициативу.

