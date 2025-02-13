День здорового сердца пройдет в Щелковской больнице

В эту субботу, 15-го февраля, в Щелковской больнице пройдет день открытых дверей «День здорового сердца», посвященный кардиологическим обследованиям и здоровью самого важного органа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Принять участие в мероприятии можно будет в двух медучреждениях. Во взрослой поликлинике ОП им. М. В. Гольца, расположенной по адресу: город Фрязино, улица Московская, д. 7 стр. 1. День здорового сердца пройдёт с 9:00 до 14:00, запись производится по телефону +7 (496) 255-40-25.

Также пройти обследование можно будет с 10:00 до 15:00 в Свердловской поликлинике (городской округ Лосино-Петровский, р. п. Свердловский, улица Центральная, д. 5). Для участия необходимо записаться по номеру телефона +7 (980) 183-68-21.

Мероприятие бесплатное, при себе будет необходимо иметь следующий набор документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.