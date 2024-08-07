День здоровья кожи проведут в больнице Раменского округа 10 августа

В Раменской больнице 10 августа с 9:00 до 15:00 пройдет день здоровья кожи. Можно будет абсолютно бесплатно всей семьей пройти обследование различных новообразований кожи — родинок, пигментных пятен и прочих образований. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках Дня здоровья кожи пациентам предлагается пройти осмотр и исследование дерматоскопом у врача-дерматовенеролога, а также получить консультацию врача-онколога.

Особенно внимательно стоит быть тем, у кого ранее был диагностирован рак кожи, кто имеет генетическую предрасположенность к этому заболеванию, часто подвергает новообразования травматизации или инсоляции (воздействию солнечных лучей/солярия), имеет светлую кожу с многочисленными родинками (более 50 штук).

«Важно проходить диспансеризацию и проверять кожные покровы даже здоровым людям, чтобы вовремя выявить патологию. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем эффективнее будет лечение», — рассказала заведующий кожно-венерологическим отделением Оксана Вишневская.

Записаться на осмотр можно по телефону: 8 (496) 463-59-54.

Пациентов примут в кожно-венерологическом отделении поликлиники Раменской больницы по адресу: г. Раменское, ул. Махова, дом № 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.