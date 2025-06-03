День защиты детей отметили в детском стационаре МОЦОМД танцами и подарками

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) весело и тепло отметили День защиты детей. Поздравление было организовано для маленьких пациентов, проходящих лечение в стационаре. Задача была одна: подарить детям море радости, вагон положительных эмоций и хотя бы на день вырвать из плена больничных будней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

На один день больничные палаты наполнились музыкой, детским смехом и их звонкими голосами. Дети с удовольствием принимали участие в развлечениях, забыв о своих недугах.

«Особым сюрпризом для наших юных пациентов стали ростовые куклы и горы подарков — игрушки, раскраски, конструкторы, книги, наборы для творчества, очки для плавания, наборы для бадминтона, футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи. Даже самые маленькие пациенты, еще не понимающие значения происходящего, ощутили внимание и заботу. Мы постарались сделать все возможное в этот день, чтобы ни один ребенок не остался без подарка и поздравления», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Колесникова.

День защиты детей в МОЦОМД — это не просто развлекательное мероприятие, это важная часть комплексного подхода к лечению. Положительные эмоции, отвлечение от боли и страха, ощущение себя нужным и любимым — все это мощные факторы, способствующие улучшению самочувствия и ускорению процесса выздоровления.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.