День семьи, любви и верности отметили в гериатрическом отделении Электростали

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, прошло в больнице Электростали в гериатрическом отделении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Подобные инициативы помогают создать уютную и поддерживающую атмосферу, способствуют улучшению эмоционального состояния пожилых людей, давая им возможность почувствовать себя частью большой общей семьи. Первым выступил Дмитрий Ходырев — штатный психолог отделения реабилитации и гериатрии. Врач рассказал об истории праздника. Речь продолжила Ольга Дрыгина — заместитель начальника окружного управления социального развития министерства социального развития Московской области. Затем наступила музыкальная часть праздника. Песни исполнял Дмитрий Пелевин, а также ансамбль «Радуга».

«Артисты исполняли песни, знакомые и любимые взрослым поколениям, создали особенную атмосферу праздника. Музыка вызывала приятные воспоминания, даря положительные эмоции. Видеть радость и удовлетворение у пациентов важно и воодушевляюще для всех, кто участвовал в организации этого мероприятия», — поделилась заведующая отделением гериатрии Ольга Успенская.

Основной задачей гериатрического отделения города Электросталь является поддержка здоровья и качества жизни старших пациентов, комплексное медицинское обследование для выявления и лечения хронических и острых заболеваний, специализированные консультации врачей различных профилей, назначение и корректировка медикаментозной терапии с учетом возрастных особенностей и сопутствующих заболеваний, реабилитационные услуги. В гериатрическом отделении также организовывают развлекательные и образовательные мероприятия для поддержания морального духа и активности пациентов. Все это способствует улучшению общего состояния и качества жизни пожилых людей, их интеграции в обществе и поддержке на всех этапах их жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.