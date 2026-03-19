День семейного здоровья пройдет 21 марта в Непецинской поликлинике Коломны

В субботу, 21 марта, в Непецинской поликлинике городского округа Коломна организуют День семейного здоровья. На мероприятие приглашаются жители всех возрастов, в том числе семьи с детьми. Посетители смогут пройти комплексные диагностические обследования, чтобы оценить состояние здоровья и выявить возможные риски заболеваний.

Взрослым предложат пройти первый этап диспансеризации: измерить вес, рост, рассчитать индекс массы тела, узнать уровень артериального давления, сдать общий и биохимический анализ крови, выполнить ЭКГ. Тем, кто давно не проходил флюорографию или маммографию, выдадут направления на эти исследования.

Детей осмотрит педиатр, при необходимости их направят к профильным специалистам. Юные пациенты также смогут сдать анализы крови, выполнить ЭКГ и измерить давление. Медики напоминают о важности ежегодных профилактических обследований для своевременного выявления изменений в состоянии здоровья.

Мероприятие пройдет по адресу: село Непецино, д. 6б, с 8:00 до 14:00. Анализы крови принимают с 8:00 до 11:00. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.