День открытых дверей состоится в Щелковской больнице 9 ноября

В обособленном подразделении им. Гольца Щелковской больницы 9 ноября проведут прием нарколог-психиатр, психиатр и психолог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 8:00 до 10:00 пройдет круглый стол с участием психиатра, нарколога и медицинского психолога. Присутствующие обсудят психическое здоровье и благополучие, панические атаки, семейные отношения, апатию, бессонницу, нарушение аппетита, психологическую поддержку.

С 10:00 до 13:00 состоится индивидуальное консультирование в рамках антиалкогольной и антинаркотических программ. Всем желающим будет предоставлена информация о профилактике, лечении и реабилитации психических расстройств и наркологических заболеваний, в том числе о профилактике алкоголизма в молодежной среде.

«Мероприятие будет проходить в неформальной обстановке, что не подразумевает постановку на учет или диспансерное наблюдение из-за чрезмерного употребления алкоголя или наркотиков. Мы хотим помочь людям с ответами на вопросы по своим заболеваниям», — рассказывает заведующая поликлиники Анжелика Веселова.

Предварительная запись не требуется. Место проведения: взрослая поликлиника им. В. М. Гольца, отделение ПНДО, вход со двора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.