День открытых дверей прошел в отделении аллергологии НИКИ детства в Мытищах

День открытых дверей состоялся 30 января в отделении детской аллергологии и иммунологии НИКИ детства в Мытищах. Гости приняли участие в экскурсии, диагностических мероприятиях и образовательной программе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В многопрофильном стационаре НИКИ детства города Мытищи 30 января прошел День открытых дверей в отделении детской аллергологии и иммунологии. Мероприятие включало экскурсию по отделению, знакомство с процедурным кабинетом и оборудованием, а также участие в проведении скарификационных аллергопроб и «Школе бронхиальной астмы».

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что подобные встречи помогают семьям своевременно распознавать и контролировать аллергические состояния у детей, а также способствуют формированию культуры ответственного отношения к здоровью.

Родители и дети прослушали интерактивную лекцию специалистов и узнали о принципах контроля аллергических заболеваний. Получить консультацию и пройти обследование в НИКИ детства можно по направлению от лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.