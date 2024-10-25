День открытых дверей пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи Балашихи

В эту субботу в Балашихе все желающие смогут пройти раннюю диагностику онкологических заболеваний, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

ЦАОП расположен в поликлинике № 4 по адресу: мкр. Гагарина, 15А. Прийти можно без записи с 9:00 до 14:00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Приглашаем жителей Балашихи на консультацию врача-онколога. В этот день прием будут вести 2 специалиста. При необходимости пациента направят на диагностику. Регулярное прохождение онкоскрининга — это, прежде всего, забота о собственном здоровье. Выявленная на ранней стадии патология легче поддается лечению», — пояснил и. о. заведующего ЦАОП Михаил Галкин.

В рамках Дня открытых дверей балашихинцам проведут диагностику новообразований кожи, экспресс-тест кала на скрытую кровь, ПСА-тест на рак простаты, направят на маммографию, УЗИ, КТ- или рентген-исследования. Специалисты напоминают, что лучшая профилактика заболеваний, в том числе онкологических, — это ведение здорового образа жизни: отказ от вредных привычек, правильное питание, поддержание оптимального веса, регулярные физические нагрузки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.