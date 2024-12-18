День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья 21 декабря

21 декабря жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе диагностики женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины сдать ПСА-тест на рак простаты. Также все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование.

«Пройти бесплатный онкоскрининг жители смогут в одном из 25 центров амбулаторной онкологической помощи Московской области. Такие мероприятия в Подмосковье проводятся регулярно — каждую последнюю субботу месяца. Мы видим, что такой формат интересен жителям, поэтому в следующем году мы продолжим проводить дни открытых дверей в ЦАОПах. Всего в этом году в мероприятии приняли участие 7,2 тыс. человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет.

Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ознакомиться с адресами ЦАОПов, где жители смогут проверить свое здоровье, можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.