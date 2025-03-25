День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья 29 марта

29 марта во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области пройдет день открытых дверей. Все желающие смогут получить консультацию врачей-онкологов, пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. Женщины смогут пройти маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчины сдать ПСА-тест на рак простаты и узнать риски развития рака предстательной железы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы каждый месяц проводим день открытых дверей в ЦАОПах. Это очень удобный формат для наших жителей, когда в выходной день можно получить консультацию онколога. В эту субботу мы ждем жителей Подмосковья в наших ЦАОПах, чтобы быстро и без очередей пройти онкодиагностику. Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Кроме того, успешность лечения онкологических заболеваний напрямую зависит от стадии его выявления. Пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста могут все желающие», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет 29 марта с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).

Рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦАОПе, адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке (https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/dod).

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.