День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья 26 апреля

26 апреля жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. В ходе обследования женщины смогут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Также все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В конце каждого месяца жители Московской области могут бесплатно, быстро и без очереди пройти онкодиагностику. Не забывайте, что успех лечения и сохранения качества жизни напрямую зависит от стадии, на которой выявляется онкологическое заболевание. С начала года свое здоровье в ходе дней открытых дверей в ЦАОПах региона прошли порядка 3,5 тыс. человек» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет 26 апреля с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). Рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦАОПе, адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.