День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья 20 декабря

В эту субботу жители Московской области старше 18 лет смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. В ходе мероприятия женщинам будет доступна консультация консультацию врачей-онкологов, а также маммография или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут пройти ПСА-тест, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Кроме того, всем желающим будет доступна диагностика новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В этом году уже 8 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг во время Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Своевременная диагностика важна, так как позволяет вовремя выявить патологии и отклонения. Проверьте свое здоровье, тем более что сделать это можно абсолютно бесплатно, по полису ОМС», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

День открытых дверей пройдет 20 декабря с 09:00 до 14:00 в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). Рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦАОПе, адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.