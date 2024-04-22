День открытых дверей пройдет в перинатальном центре Щелкова 24 апреля

Щелковский перинатальный центр (ПЦ) приглашает будущих родителей на день открытых дверей, который состоится 24 апреля в 15:00. Участники встретятся с опытными врачами акушерами-гинекологами, педиатрами, акушерками, доулами, консультантами по грудному вскармливанию и сотрудниками ЗАГСа, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Эксперты поделятся ценной информацией о беременности, родах и уходе за новорожденными. Участников ждет масса полезной информации, интерактивный формат вопрос-ответ, где можно получить индивидуальные консультации и уточнить все волнующие аспекты», — сказал главный врач Андрей Пастарнак.

На дне открытых дверей можно познакомиться с коллективом и узнать больше о работе ПЦ. Посетителей также ждет увлекательная видеоэкскурсия по центру. Присоединиться можно каждую среду. Запись на День открытых дверей осуществляется на сайте центра.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. В Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.