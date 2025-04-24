День открытых дверей, посвященный профилактике онкозаболеваний, пройдет в Щелкове

День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи ОП им. М. В. Гольца состоится 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Пациенты Щелковской больницы смогут провериться на онкологию. В обследование входит первичный осмотр и консультация врача-онколога. При наличии показаний пациентам будет проведён ряд обследований: маммография, ультразвуковое исследование, рентгенография, цитологическое исследование отделяемого цервикального канала, компьютерная томография, скрининг на рак предстательной железы, скрининг злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также диагностика новообразований кожи.

«В нашем центре каждому пациенту готовы оказать медицинскую помощь на высшем уровне», — рассказала заведующая Центром Александра Харченко.

День открытых дверей пройдет 26 апреля с 9:00 до 14:00 по адресу: Фрязино, ул. Московская, д. 7, к. 1, этаж 4, кабинет 429

Предварительная запись производится до 25 апреля — звоните по номеру 8(991)573-96-43 (с 09:00 до 16:00). Также при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.