День мужского и женского здоровья пройдет в Мытищах 20 апреля

«Это уже третья подобная акция в этом году. Уже прошли обследование более 100 мытищинцев. Мы продолжим эту практику, поскольку видим отклик пациентов. В эту субботу жители смогут сдать анализы на онкомаркеры, пройти рентгенодиагностику, ЭКГ и УЗИ. Получат консультацию врачей-акушер-гинеколога и уролога, онколога и терапевта. Было бы очень правильно, если бы женщины взяли под ручку своих любимых мужчин и привели на обследование. Все результаты исследований будут загружены в личный кабинет. В случае выявления патологий, пациентов пригласят на дообследование», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Екатерина Суслова.

День мужского и женского здоровья пройдет в поликлинике № 2 по адресу: Мытищи, ул. Юбилейная, 10Б с 8:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС образца Московской области, СНИЛС.

«Диспансеризация должна стать нормой жизни. Не случайно президент в качестве самого эффективного мероприятия называет ежегодную диспансеризацию. Она позволяет рассчитывать на долгую и, чаще всего, счастливую жизнь. Наша система здравоохранения должна быть подготовлена», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев также подчеркнул, что очень важно развивать культуру диспансеризации и убеждать жителей, что эта мера необходима и эффективна.