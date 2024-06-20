День мужского и женского здоровья пройдет 22 июня в Мытищах

«В эту субботу жители смогут сдать анализы на онкомаркеры, пройти рентгенодиагностику, ЭКГ и УЗИ по показаниям врача. Также наши пациенты смогут проконсультироваться у врачей: акушер-гинеколога и уролога, онколога, стоматолога и терапевта. В этом году уделяется репродуктивному здоровью. И это правильно, в Год семьи, нам взрослым, нужно задуматься о своем будущем, чтобы состояние здоровья позволяло нам вырастить достойных и крепких детей. Урологические и гинекологические заболевания сейчас, к сожалению, молодеют, поэтому очень важно проходить осмотр у узкопрофильных специалистов хотя бы раз в год. Поэтому приглашаем всех желающих пройти осмотр в выходной день», — рассказала заведующая поликлиникой № 2 Любовь Кикоть.

День мужского и женского здоровья пройдет в поликлинике № 2 по адресу: г. о. Мытищи, ул. Юбилейная 10 Б с 8:00–14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС образца Московской области, СНИЛС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.