День донора прошел в медицинском колледже Подмосковья

Мероприятие состоялось в филиалах колледжа, расположенных в округах Мытищи и Красногорск. Более 80 студентов и преподавателей стали донорами, пополнив банк крови. Забор крови проводили медицинские специалисты выездной бригады Московского областного центра крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Я всегда стараюсь принимать участие в акциях, связанных с донорством в нашем колледже. Донор — это почетно, и многие ребята, с которыми я общаюсь, регулярно сдают кровь», — поделилась студентка третьего курса Ирина.

Люди, регулярно сдающие кровь, менее подвержены простудным заболеваниям и гриппу, а также реже страдают от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Донорство оказывает благоприятное влияние и на психическое состояние человека. Регулярная сдача крови способствует продлению молодости, так как стимулирует кроветворение и самообновление организма.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.