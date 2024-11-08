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День диспансеризации состоится в поселке Вербилки Талдомского округа 9 ноября

В поликлинике Вербилковского отделения ГБУЗ Московской области пройдет день диспансеризации населения 9 ноября с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По программе диспансеризации можно пройти бесплатное комплексное обследование организма, включающее: анкетирование, помогающее определить факторы риска развития неинфекционных заболеваний, прием врачей (терапевт, гинеколог), определение уровня глюкозы, измерение показателя насыщения крови кислородом, артериальное и внутриглазное давление, флюорография, вакцинация.

По результатам первичной диагностики врач оформит заключение о состоянии здоровья, при отклонении от нормы направит на дальнейшее дообследование и консультацию узких специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.