День диагностики меланомы пройдет 20 мая во всех филиалах МОККВД

Ежегодно в России диагностируется до 12 000 новых случаев заболевания меланомой. Меланома относится к числу наиболее опасных видов рака и часто развивается из обычных родинок. Но при ранней диагностике опухоль излечима в 90% случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Зачастую проявления злокачественных новообразований кожи, в том числе меланомы, незаметны для пациента, в связи с чем он обращается к врачу слишком поздно, как следствие — диагноз устанавливается тогда, когда уже есть метастазы, а шансы на полное выздоровление невысоки», — сказала заместитель главврача по медицинской части Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера — врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Записаться на бесплатную диагностику родинок можно до 16 мая в ближайший филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера на сайте www.melanomaday.ru или по телефону бесплатной горячей линии: 8(800)200-03-45.

Врачи рекомендуют проверить родинки и своевременно выявить проблему.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.