Психиатр Кульгавчук: пациенту важно не упустить развитие у себя деменции

Психиатр Евгений Кульгавчук заявил, что приобретенное слабоумие, или деменция — это коварное и опасное заболевание. По словам врача, этот недуг прогрессирует постепенно и в основном у пожилых людей. Пациентам важно не упустить развитие у себя деменции, подчеркнул Кульгавчук.

«Первые звоночки — это когда человек становится рассеянным, забывает, куда положил вещи, имена известных актеров, чаще просит окружающих о чем-то напомнить. Потом возникает большая проблема, и люди боятся оставлять пожилых родственников одних дома», — сказал психиатр в эфире радио Sputnik.

По словам Кульгавчука, больным с деменцией необходимо круглосуточное наблюдение. Если такие пациенты выходят на улицу, то нередко они могут потеряться.

Предотвратить серьезные изменения и утрату когнитивных навыков возможно при своевременном обращении к психотерапевту. Для профилактики этой болезни обратить внимание на образ жизни: отказаться от вредных привычек, следить за весом, сном и физической активностью.