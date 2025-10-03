Дело в хромосомах: ученые раскрыли, почему женщины живут дольше мужчин

сегодня в 13:57

Международная группа ученых провела исследование, согласно которому женщины живут дольше мужчин из-за набора хромосом: вторых называют «гетерогаметным полом», их половые хромосомы не совпадают, сообщает сайт MK.Ru .

У мужчины две хромосомы: X и Y, из-за этого они более подвержены генетическим мутациям и болезням.

Согласно информации, представленной Our World in Data, на сегодняшний день общемировая ожидаемая продолжительность жизни составляет примерно 73,8 года для представительниц женского пола и 68,4 года для мужчин.

Несмотря на ежегодные колебания этих показателей, средний возраст женщин стабильно превышает аналогичный показатель у мужчин.

Данная закономерность прослеживается не только у людей. Как установила международная группа специалистов, самки млекопитающих, таких как бабуины и гориллы, как правило, живут дольше самцов. Однако, среди других классов животных наблюдается противоположная ситуация.

