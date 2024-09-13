Дело в гормонах: почему мужчины тяжелее переносят температуру 37,2

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Врач-эндокринолог Мария Калошина ответила, почему мужчины тяжело переносят даже небольшое повышение температуры — до 37,2 градуса. По ее словам, дело в разном составе гормонов мужского и женского организмов, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, из-за разного уровня гормонов. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона», — пояснила эндокринолог.

По словам Калошиной, именно поэтому женщины легче переносят болезни, и симптомы у них проявляются слабее.

Кроме того, с гормонами связан так называемый иммунный ответ на патогены. Эстроген обеспечивает быструю реакцию и способствует скорому размножению иммунокомпетентных клеток, вследствие этого легче борется с вирусами и бактериями.

Тестостерон, в свою очередь, угнетает иммунный ответ, указала медик. Мужчина страдает во время болезни сильнее.