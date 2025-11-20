Дело в дофамине: врач объяснила, почему людям сложно бросить курить

Тяга к курению табака формируется из психологической зависимости и синдрома отмены, сообщила РИАМО врач-пульмонолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Лариса Афанасьева.

«Психологическая зависимость от курения в основном связана со стимуляцией никотиновых рецепторов в центральной нервной системе (головном мозге) и выбросом дофамина — гормона радости и удовольствия. То есть происходит подкрепление вредной привычки наградой — удовольствием. Кроме того, курение это ритуал, который может некоторых успокаивать, помогать сконцентрироваться. Для части курящих — это способ коммуникации и социализации», — объясняет Афанасьева.

При отказе от табака у курильщика наступает абстинентный сидром, который сопровождается раздражительностью, тревожностью, бессонницей и ухудшением настроения. Также в первые недели может наблюдаться усиление кашля с мокротой.

Симптомы отмены максимальны в течение 3–7 дней после отказа от курения. Затем они постепенно будут ослабевать, и у большинства людей они не длятся дольше 21 дня.

20 ноября отмечается Международный день отказа от курения. Дату отмечают по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Табачная эпидемия считается одной из самых серьезных угроз здоровью всего человечества.

