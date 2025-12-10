Делегация традиционной китайской медицины посетила МОНИКИ им Владимирского

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) посетила делегация Шаньдунского Университета традиционной китайской медицины в рамках своего визита в Россию. Целью поездки стало знакомство с современными клиническими, образовательными и научными практиками Института, а также обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества. Делегацию возглавил партийный секретарь Университета Джан Лисян, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В конференц-зале МОНИКИ состоялась официальная встреча, в ходе которой гостям представили презентацию, посвященную истории, ключевым достижениям и стратегическим направлениям развития Института. Иностранные специалисты посетили неврологический корпус МОНИКИ, где на базе отделения неврологии им была продемонстрирована организация реабилитационного процесса и технические возможности. Далее гостям были представлены операционный блок, отделение кардиохирургии, кардиореанимация, а также Медицинский аккредитационно-симуляционный центр, где проходят обучение врачи и медицинские специалисты Московской области. Эксперты МОНИКИ подробно рассказали гостям о передовых технологиях, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях, и о современных подходах к подготовке специалистов.

«Международное взаимодейсвтие играет большую роль в развитии медицины. Мы рады встрече с коллегами из Китая и возможности обменяться опытом, а также наметить пути для долгосрочного партнерства», — рассказал директор МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Константин Соболев.

Завершающим этапом визита стало подписание Соглашения о сотрудничестве.

«Мы высоко ценим интерес наших китайских коллег к работе МОНИКИ. Уверены, что обмен знаниями, технологиями и лучшими практиками станет прочной основой для укрепления партнерства и реализации совместных проектов», — поделился главный врач МОНИКИ Евгений Тюхменев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель Ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.