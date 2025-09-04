Делегация Минздрава Узбекистана посетила областной перинатальный центр в Балашихе

Московский областной перинатальный центр в Балашихе принял делегацию министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В ее составе — главный врач центра по защите материнства и детства Узбекистана, руководители межрайонных перинатальных центров, а также ведущие специалисты в области акушерства, гинекологии и неонатологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Гости прошли с обходом по основным отделениям перинатального центра. Особое внимание было уделено детской реанимации и родовому отделению, где делегации представили современные технологии выхаживания новорожденных, оснащение операционных и индивидуальный подход к каждой пациентке. Также коллеги из Узбекистана познакомились с работой отделения грудного вскармливания, осмотрели родовые залы, послеродовые палаты.

«Нам важно делиться опытом и показывать коллегам, как современные технологии и организационные подходы помогают выстраивать систему перинатальной помощи на самом высоком уровне. Такие встречи укрепляют профессиональные связи и позволяют вместе развивать медицину будущего», — отметила заместитель главного врача Московского областного перинатального центра Людмила Седая.

Также врачам показали работу клинико-диагностического и приемного отделений в режиме реального времени. Визит делегации стал частью обмена опытом между медицинскими учреждениями России и Узбекистана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.