Делегация Минздрава Египта посетила МОНИКИ им Владимирского в Подмосковье

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского стал площадкой для важного международного визита. Управление здравоохранения Арабской Республики Египет представило делегацию во главе с председателем Ахмедом Хуссейном Шехатом Эль-Собки. Целью визита стало изучение передовых медицинских практик и инновационных технологий, применяемых в ведущем медицинском учреждении Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В ходе визита египетские специалисты посетили ключевые подразделения института. Особое внимание было уделено работе телемедицинского центра, где гостям продемонстрировали современные технологии дистанционного оказания медицинской помощи. Представители МОНИКИ подробно рассказали о работе отделения дистанционной лучевой диагностики, его технических возможностях и достижениях.

«Посещение нашего института делегацией из Египта демонстрирует важность международного сотрудничества в сфере медицины. Мы с гордостью представляем наши достижения и показываем, как современные технологии трансформируют качество медицинской помощи», — прокомментировал главный врач МОНИКИ Евгений Тюхменев.

«Мы искренне приветствуем наших египетских коллег. Этот визит открывает новые перспективы для укрепления сотрудничества между нашими странами и способствует развитию медицинской науки на международном уровне», — сказала исполняющая обязанности директора МОНИКИ Екатерина Какорина.

В рамках визита египетским гостям была представлена подробная презентация об истории и достижениях института. 2025 год стал особенным для МОНИКИ — учреждение отмечает 250-летний юбилей своей деятельности. Встреча стала важным шагом в укреплении российско-египетских отношений в сфере здравоохранения и заложила основу для дальнейшего развития профессионального сотрудничества между медицинскими учреждениями двух стран.

