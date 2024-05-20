Делегация медиков из ДНР прибыла в Подмосковье для обмена опытом с коллегами

Медики из перинатального центра города Макеевка Донецкой Народной Республики приехали для обмена опытом и налаживания связей со специалистами Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Возглавили делегацию из ДНР: главный врач перинатального центра Венера Хоменко, заведующий отделением патологии беременных Елена Мумрова, а также главный врач Детского клинического центра Александр Федоренко. Принимающую сторону возглавила главный врач МОЦОМД, доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Московской области Татьяна Мельник.

Рабочий визит прошел в формате встречи, на которой обсуждались актуальные вопросы здравоохранения. Делегация прошла по всем отделениям детской больницы и родильного дома, побывала в детской поликлинике № 2 и КДЦ, также они посетили женскую консультацию № 1. Главный врач познакомил коллег с передовыми методами диагностики и лечения, которые применяются в МОЦОМДе. Врачи обсудили важные вопросы в области акушерства и гинекологии, а также наработки по повышению качества медицинской помощи в области материнства и детства, коснулись вопросов финансирования лечебного учреждения, работы в системе ОМС, ЕМИАС, поговорили о проектах, которые министерство здравоохранения внедряет в работу медицинских учреждений Московской области, в частности «Наша женская консультация» и др.

«Подобные встречи дают возможность обменяться опытом для медицинских специалистов. За годы работы нашего учреждения удалось накопить богатый опыт в области акушерства и гинекологии. Полученные знания врачи Донецкой Народной Республики смогут применить у себя при организации медицинской деятельности. Мы были рады принять наших коллег и предметно обсудить актуальные темы, касающиеся общей сферы деятельности, поделиться своими наработками по развитию акушерской и перинатальной служб», — рассказала главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Она также отметила, что подобные визиты являются не только важным событием для медицинских специалистов, но и способствуют улучшению медицинской помощи будущим мамам и их малышам. Система здравоохранения уделяет большое внимание внедрению в практику новых технологий, клинических рекомендаций и накопленного опыта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.