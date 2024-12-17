Делегация из Узбекистана побывала в МОНИКИ

Делегация из Узбекистана посетила МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского в рамках своего визита в Россию, чтобы изучить передовые медицинские практики и технологии, применяемые в Институте. В ходе визита делегация ознакомилась с приемным отделением, операционным блоком с новейшим оборудованием, а также посетила медицинский аккредитационно-симуляционный центр, где врачи и ординаторы отрабатывают свои навыки, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обмен опытом и знаниями с коллегами из Узбекистана невероятно важен для нас. Это не только способствует развитию медицинских технологий, но и укрепляет международное сотрудничество, позволяя перенимать лучшие практики друг у друга. Мы рады делиться нашим опытом с нашими уважаемыми партнерами», — рассказал директор МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Константин Соболев.

В ходе визита также было представлено отделение телемедицинских технологий и научный отдел МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского — гости смогли увидеть современные лаборатории, в том числе микробиологическую лабораторию, которая открылась в 2024 году, а также познакомиться с ведущими научными сотрудниками Института и узнать о последних разработках. Этот визит позволил продемонстрировать гостям возможности и достижения здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.