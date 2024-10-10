Делегация из Казани посетила Подмосковье для обмена опытом в строительстве больницы

В четверг Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля посетила делегация из Казани в составе заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан Владимира Филатова, главного врача городской детской больницы № 1 Марата Садыкова и других представителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе визита коллеги из Казани ознакомились с инфраструктурой центра им. Л. М. Рошаля, который является флагманским медицинским учреждением для детей в Подмосковье. Наши специалисты поделились наработками в области запуска крупного многопрофильного стационара, организации медицинского процесса и применении современных технологий в лечении маленьких пациентов. Мы готовы помочь коллегам из Татарстана в создании современного учреждения здравоохранения, которое будет соответствовать новейшим трендам и стандартам», — рассказала главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Целью визита являлось получение практического опыта и знакомство с передовыми технологиями в области планирования и строительства многопрофильных детских больниц.

«В Казани будет построен современный центр практически с такими же возможностями, как в ДКЦ Рошаля. В учреждении будут оказывать специализированную медицинскую помощь детям региона», — поделился заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Владимир Филатов.

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно. Руководство центра готово к сотрудничеству и поддержке в реализации подобных проектов, направленных на развитие детского здравоохранения в регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.