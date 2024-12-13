Делегация из Казахстана посетила МОНИКИ им Владимирского

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского прошла встреча с делегацией из Республики Казахстан. Во время визита гости посетили приемное отделение, где был продемонстрирован робот-администратор, а также операционный блок с новейшим медицинским оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Делегация также оценила возможности медицинского аккредитационно-симуляционного центра, где врачи тренируются на виртуальных пациентах с использованием современных технологий, таких как ВиртуБот с искусственным интеллектом.

«Обмен опытом между нашими странами способствует развитию медицины и улучшению качества медицинских услуг. Мы ценим возможность делиться знаниями и технологиями, укрепляя профессиональные связи и сотрудничество», — рассказал директор МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Константин Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.