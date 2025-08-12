Деформируются пальцы: россиян предупредили об опасности ношения кроксов

Врач-ортопед центра здоровой стопы BODYO Лев Дунаев рассказал, что популярная и очень удобная обувь — кроксы — на самом деле не так безобидна, как кажется.

«В кроксах плохая вентиляция, сколько бы дырочек там не делали, все равно ножка потеет. Достаточно долго носить из-за этого их я не советую», — предупредил эксперт в эфире радио Sputnik.

Тем не менее, по мнению Дунаева, плохая вентиляция – еще не самый главный недостаток этого вида обуви. Наиболее опасным является отсутствие фиксации. Более того, кроксы делаются сразу на несколько размеров, например, 40-41, 42-43. В незафиксированном положении стопа начинает упираться в носок, из-за чего могут деформироваться пальцы.

При выборе кроксов врач рекомендовал останавливаться на классическом варианте с ремешком. Также в них есть чашечки, благодаря чему туда все же можно поставить стельки для фиксации стопы. Дунаев отметил, что даже при здоровой стопе и правильно подобранных кроксах лучше избегать их постоянного ношения.