Daily Mail: хантавирус может вызвать новую эпидемию

Научный писатель Дэвид Куаммен заявил о риске распространения хантавируса, который может привести к новой эпидемии. Поводом для обсуждения стала вспышка на круизном судне с тремя погибшими, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

Автор, ранее предупреждавший о пандемии COVID-19, обратил внимание на рост заболеваемости хантавирусом. Инфекцию называют «вирусом крыс», поскольку ее переносят грызуны.

Поводом для тревоги стал случай на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. На борту произошла предполагаемая вспышка инфекции, погибли три человека. Возможным источником заражения считают грызунов, которые могли проникнуть на судно.

Хантавирус не передается от человека к человеку. Заражение происходит при вдыхании пыли, загрязненной свежими выделениями грызунов.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ранние симптомы напоминают тяжелый грипп с одышкой, что осложняет диагностику. Вакцины от болезни нет. Всемирная организация здравоохранения пока не объявляла чрезвычайную ситуацию, но рекомендует туристам избегать контакта с крысиными экскрементами в портах и старых зданиях.

