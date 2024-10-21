«Чуда не ждите»: препараты для снижения веса могут привести к опасным последствиям

Врачи обычно рассматривают препараты для снижения веса как дополнение к изменениям в образе жизни при лечении ожирения. Эти медикаменты могут иметь побочные эффекты, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Она отметила, что врачи подчеркивают важность тщательной оценки потенциальных рисков и пользы перед началом лечения. Некоторые из распространенных препаратов включают орлистат (блокирует усвоение жиров в кишечнике), фентермин (снижает аппетит, но может вызывать побочные эффекты, такие как бессонница и повышение давления), лираглутид (гормональный препарат, который также помогает контролировать уровень сахара в крови).

«Важно помнить, что каждый случай индивидуален. Перед началом приема любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом, который сможет оценить ваше состояние здоровья и предложить наиболее подходящий вариант лечения», — сказала Тананакина.

По ее словам, лечение ожирения — это сложный процесс, требующий комплексного подхода. Изменения в образе жизни должны стать основой любой стратегии снижения веса. Препараты могут быть полезны в определенных случаях, но их использование должно быть обоснованным и контролируемым врачом. Основной акцент следует делать на здоровье и долгосрочные результаты, а не на быструю потерю веса.

«Некоторые препараты могут быть эффективными для снижения веса, но их действие варьируется от человека к человеку. Важно понимать, что препараты не являются „чудодейственными“ средствами и должны использоваться в сочетании с диетой и физической активностью», — заключила доктор.