Что происходит с телом при долгом хранении девственности: рассказывает сексолог

С медицинской точки зрения длительное воздержание не несет угрозы здоровью. Репродуктивная система работает автономно: гормоны синтезируются, цикл у женщин идет, у мужчин напряжение снимается физиологическими поллюциями. Однако долгое воздержание негативно сказывается на первом опыте в зрелом возрасте — как психологически, так и физиологически. Об этом РИАМО сообщила сексолог Евгения Рыкова.

По ее словам, миф о том, что без интима органы атрофируются — это просто антинаучная страшилка.

«Но реальная проблема кроется в психосоматике и возрасте. Установка на ожидание „того самого“ идеала создает колоссальное психологическое давление. Из-за этого при первом контакте в зрелом возрасте женщины часто сталкиваются с вагинизмом — болезненным спазмом мышц тазового дна, блокирующим проникновение. Мужчины же получают психогенную эректильную дисфункцию из-за панического страха не оправдать ожидания», — отметила сексолог.

К тому же, по словам эксперта, ткани с годами теряют эластичность и первый опыт после тридцати лет часто сопровождается микротравмами и физическим дискомфортом.

«Биологически хранить девственность абсолютно безопасно, но гиперответственность часто делает долгожданный старт половой жизни крайне болезненным испытанием», — заключила Рыкова.

