Что надо и что хочется: психолог ответила, как справиться с осенней хандрой

Психолог Лариса Выжва рассказала, как справиться с хандрой после наступления осени. По словам эксперта, в такие моменты нужно радовать себя и воплощать желания, сообщает «ФедералПресс» .

«Если вы хотите радости, ищите ее. Вы же знаете, что вас радует. Если вас радует мороженка, купите мороженку. Если вам для радости нужно поплавать, сходите в бассейн», — советует специалист.

В пасмурную погоду также важно радовать себя ярким светом, поэтому можно сделать в комнате отдельный уголок и поставить несколько ламп. И очень значимый аспект — это здоровье и одежда. Следует позаботиться о теплом и красивом пальто или куртке, купить новую шапку и ботинки.

Другой вопрос — это отследить у себя депрессию. Если плохое настроение затягивается более чем на две недели, то необходимо обратиться уже за консультацией к психиатру.