Что делать с дентофобией: психолог рассказала о причинах страха стоматологов

Психолог Татьяна Чернякова заявила, что дентофобия — страх перед стоматологами зачастую бывает обоснованным: психика человека опирается на его опыт в прошлом, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Как работать со страхом? Признайте обоснованность тревоги. Важно не пытаться „заставить себя не бояться“. Гораздо эффективнее — признать: мне тревожно, потому что у меня был для этого повод. Это снижает внутренний конфликт», — посоветовала специалист.

По ее словам, среди других причин дентофобии — повышенная телесная чувствительность, стыда и вина, а также общая тревожность.

Очень важно выбирать подходящего доктора: личность врача играет ключевую роль в преодолении страха. Нужно обращать внимание на тон стоматолога и его манеру общения: часто дантист становится проводником для возвращения доверия к своему телу и медицине в целом.