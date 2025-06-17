Число операций детям с врожденными пороками сердца увеличилось на 30% в Москве

За пять лет число операций детям с врожденными пороками сердца в Москве увеличилось на 30%. Показателей получилось достичь благодаря комплексному развитию детской кардиологической помощи, сообщает в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Специализированные центры функционируют на основе двух крупных детских больниц — имени Н. Ф. Филатова и Морозовской. Благодаря современным технологиям появляется возможность оказывать медпомощь даже самым маленьким детям, в том числе недоношенным.

Доктора организовывают высокотехнологичные операции как на открытом сердце, так и с использованием рентгенэндоваскулярных методов, то есть, не делая разрезов. Подобные подходы дают возможность избегать многих осложнений и сокращают время нахождения ребенка в стационаре.

В кардиоцентрах делают диагностику перед операцией, подготовливают к ней, а также наблюдают после выписки на протяжении года. Если отсутствуют противопоказания, уже через 12 месяцев детям разрешают вернуться к активному образу жизни и заниматься спортом.