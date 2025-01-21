Число обращений по вопросам здравоохраненения сократилось в Реутове на 25%

«В Реутове есть позитивный опыт таких изменений. Например, за счет отладки внутренних процессов на 25% снизилось количество обращений в сфере здравоохранения. Дал поручение организовать выездную администрацию по вопросам здравоохранения», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.

Трансформации в сфере социальных услуг — одна из главных задач, которые ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2025 году. Цель трансформации — оптимизация всех рабочих процессов для снижения издержек и повышения эффективности. А в конечном счете — позитивные перемены для всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.