Число клиентов государственных ветклиник в Москве выросло на 13% за 3 года
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За последние три года количество клиентов госветклиник в столице увеличилось на 13%. Так, в 2022 году они приняли 427 тыс. пациентов, а в 2024 году — свыше 470 тыс., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Государственной ветслужбе города исполнилось 92 года. Учреждение основали 10 марта 1933 года.
Как отметил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин, ветслужба выполняет важнейшие задачи. Она занимается профилактикой болезней животных, в том числе очень опасных для человека, обеспечивает продбезопасность, лечит домашних питомцев.
«Последние годы мы живем в ритме стремительного развития: возрастает посещаемость ветклиник, количество, качество и спектр ветуслуг; ветврачи работают на высокотехнологичном оборудовании, осваивают новые методики и технологии», — добавил Сауткин.
По его словам, также идет и цифровое развитие службы. Записаться к ветврачу можно онлайн, а в суперсервисе «Мой питомец» есть электронная амбулаторная карта животного и т. д.
Также доверие хозяев питомцев к клиникам мегаполиса повысилось. Москвичи высоко оценивают профессионализм ветврачей и удобство различных онлайн-сервисов.
На сегодняшний день в городских госветклиниках активно развивается еще одно актуальное направление — эндоскопия. Высококлассное микрооборудование, установленное в учреждениях, позволяет провести точную визуальную диагностику болезней, малотравматичные операции, взять материал для исследований.