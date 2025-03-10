Число клиентов государственных ветклиник в Москве выросло на 13% за 3 года

За последние три года количество клиентов госветклиник в столице увеличилось на 13%. Так, в 2022 году они приняли 427 тыс. пациентов, а в 2024 году — свыше 470 тыс., сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

Государственной ветслужбе города исполнилось 92 года. Учреждение основали 10 марта 1933 года.

Как отметил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин, ветслужба выполняет важнейшие задачи. Она занимается профилактикой болезней животных, в том числе очень опасных для человека, обеспечивает продбезопасность, лечит домашних питомцев.

«Последние годы мы живем в ритме стремительного развития: возрастает посещаемость ветклиник, количество, качество и спектр ветуслуг; ветврачи работают на высокотехнологичном оборудовании, осваивают новые методики и технологии», — добавил Сауткин.

По его словам, также идет и цифровое развитие службы. Записаться к ветврачу можно онлайн, а в суперсервисе «Мой питомец» есть электронная амбулаторная карта животного и т. д.

Также доверие хозяев питомцев к клиникам мегаполиса повысилось. Москвичи высоко оценивают профессионализм ветврачей и удобство различных онлайн-сервисов.

На сегодняшний день в городских госветклиниках активно развивается еще одно актуальное направление — эндоскопия. Высококлассное микрооборудование, установленное в учреждениях, позволяет провести точную визуальную диагностику болезней, малотравматичные операции, взять материал для исследований.