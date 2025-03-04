Число абортов в государственных больницах Подмосковья снизилось

В государственных больницах Подмосковья снизилось число абортов, сообщила советник губернатора региона (в ранге министра) Елена Серова во время круглого стола комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы.

«Существует ряд аспектов, которые усиленно тормозят наше общество. Я говорю о колоссальном количестве абортов, которые на протяжении 35 лет были проведены в нашей стране. Все это вызвано доступностью данной процедуры и безответственностью некоторых граждан, и алчностью нечистоплотных врачей, склоняющих женщин к аборту», — заявила Серова.

Она отметила, что в Подмосковье снижается число абортов в государственных медучреждениях, в то же время оно растет в частных клиниках. Серова выразила уверенность, что в таких заведениях нравственность отброшена в пользу выгоды.

«Они преследуют цель не спасти жизнь матери и ребенка, а заработать капитал. Когда женщина приходит к доктору с незапланированной беременностью, ее могут обескуражить вопросом: „Ну, что? Будем оставлять ребенка или не будем?“ Именно это является неким склонением к аборту», — заявила она.

По словам Серовой, далее беременную могут начать запугивать тяжелыми родами или вовсе поставить ошибочный диагноз. Все это приводит к потери ребенка и личной трагедии.