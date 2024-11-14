Четыре молодых специалиста начали работать в Каширской больнице

В больницу Каширы в сентябре пришли на работу 4 новых врача после окончания медицинских ВУЗов. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь даже на отдаленных территориях округа нет нехватки узких специалистов. Кардиолог, эндокринолог, стоматолог и уролог, а также врач ультразвуковой диагностики регулярно проводят прием сельских жителей.

«Подбор специалистов для нас — это не формальность, а жизненно важная задача. Мы ищем не только профессионалов, но и людей, готовых работать с душой, находить общий язык с каждым пациентом. Нам важно, чтобы каждый новый сотрудник стремился развиваться и разделял нашу командную философию, где ценится и профессионализм, и человеческое участие», — сказал главный врач Юрий Володин.

Цель программы «Модернизация первичного звена» — организовать доступную и качественную медицинскую помощь по месту жительства.

Записаться к нужному врачу жители могут по единому номеру 122 или через личный кабинет на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.