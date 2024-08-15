Четверть рожениц в Подмосковье являются жительницами других регионов РФ и стран

Подмосковные перинатальные центры и родильные дома пользуются популярностью у жительниц как других регионов России, так и зарубежных стран. Так, с начала года более 10,7 тыс. женщин приехали на роды в Московскую область из других субъектов и стран, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года доля жительниц других регионов России и стран, родивших в Московской области, составила 26%. Это говорит нам как о востребованности наших родовспомогательных учреждений, так и о высоком уровне квалификации наших специалистов. В подмосковных роддомах и перинатальных центрах практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Кроме того, доступны партнерские роды, доля которых составляет 25% от общего числа», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.