Четвериков: нейросети активно применяют в фармацевтической отрасли

«Безусловно, сейчас искусственный интеллект внедряется, начиная со стадии поиска новых компаундов или новых действующих веществ. Также он используется для оптимизации дизайна клинических исследований для того, чтобы сделать этот дизайн оптимальным», — рассказал Четвериков в эфире телеканала «Россия 24».

В том числе нейросети используют, чтобы снизить стоимость клинических исследований, ведь это одна из самых высоких статей в разработке.

«И еще очень важно для нас сократить срок вывода препарата на рынок, чтобы он быстрее был доступен для пациентов», — добавил гендиректор.

Четвериков отметил, что также ИИ используют при планировании производства и аналитике прогнозирования спроса.

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