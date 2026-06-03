Четвериков: нейросети активно применяют в фармацевтической отрасли
Генеральный директор фармацевтической компании производителя лекарственных препаратов «Акрихин» Денис Четвериков сообщил, что ИИ активно применяется в фармотрасли.
«Безусловно, сейчас искусственный интеллект внедряется, начиная со стадии поиска новых компаундов или новых действующих веществ. Также он используется для оптимизации дизайна клинических исследований для того, чтобы сделать этот дизайн оптимальным», — рассказал Четвериков в эфире телеканала «Россия 24».
В том числе нейросети используют, чтобы снизить стоимость клинических исследований, ведь это одна из самых высоких статей в разработке.
«И еще очень важно для нас сократить срок вывода препарата на рынок, чтобы он быстрее был доступен для пациентов», — добавил гендиректор.
Четвериков отметил, что также ИИ используют при планировании производства и аналитике прогнозирования спроса.
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