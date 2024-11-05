Черный или зеленый: нутрициолог рассказала, как правильно выбирать чай
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Лектор Российского общества «Знание», нутрициолог и health-коуч Наталья Баранова заявила, что содержание полезных веществ в чае зависит от способа его ферментации: зеленый чай отличается обилием антиоксидантов, а черный богат теафлавинами и теарубигинами, сообщает «ФедералПресс».
По словам Барановой, зеленый чай благодаря производству из неферментированных листьев способен нейтрализовать свободные радикалы, способствующие старению. Он может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, а также улучшает концентрацию.
«Если вам больше нравится черный чай с лимоном, чем зеленый с мятой — не сомневайтесь! Главное — получать удовольствие от процесса», — уточнила специалист.
В свою очередь, черный чай, в отличие от зеленого, проходит процесс ферментации.
Он помогает улучшить когнитивные функции и повысить уровень энергии, так как содержит кофеин — от 40 до 70 мг на чашку.